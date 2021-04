Medio Oriente: Sereni, iniziativa italo-spagnola per rilanciare ruolo Ue nel processo di pace (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, Sereni e Gallach hanno discusso di Libia. "Il processo di stabilizzazione in quel Paese - ha detto la vice ministra - è entrato in una fase cruciale e l'Italia è impegnata nel rafforzamento delle relazioni bilaterali con quel Paese e nel sostegno all'azione delle Nazioni Unite. Abbiamo salutato con favore l'approvazione all'unanimità da parte del Consiglio di sicurezza della risoluzione che riconosce il nuovo Governo di Unità Nazionale e impegna tutti gli attori al rispetto del cessate il fuoco e alla fuoriuscita di forze straniere e mercenari". Sia Sereni che Gallach hanno condiviso la necessità che la comunità internazionale faccia ogni sforzo per consolidare i segnali positivi e superare le difficoltà e le fragilità ancora presenti nel processo politico. "Ancora più importante - ha sottolineato Sereni - è che il 24 dicembre si tengano le elezioni, che possono costituire un vero punto di svolta per porre fine alla crisi che da tanti anni ha investito quel Paese". (Res)