Covid: Boccardi (Assoeventi), consegnato a Gelmini protocollo per wedding in sicurezza

- Assoeventi, l'associazione di Confindustria dei settori Events, Luxury e Wedding, è stata ricevuta questo pomeriggio dalla ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini. Durante l'incontro, il presidente di Assoeventi, Michele Boccardi, ha illustrato "la complessa situazione nella quale versa il comparto del wedding, ancora in attesa di una data per la ripartenza. Alla ministra è stato consegnato un protocollo aggiornato per lo svolgimento degli eventi privati in sicurezza. Fra le principali novità, contenute nel protocollo, c'è il distanziamento dei tavoli ad oltre due metri, la presenza di un Covid manager ogni 50 invitati e il green pass". Lo rende noto l'ufficio stampa di Michele Boccardi, presidente di Assoeventi. (Com)