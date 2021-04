Medio Oriente: Israele, "importante" risposta militare in caso di nuovi razzi da Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gabinetto di sicurezza israeliano ha autorizzato "un'importante risposta militare" nel caso in cui dalla Striscia di Gaza, governata dal movimento palestinese Hamas, vengano lanciati altri razzi contro Israele questa sera. Lo riferiscono i media israeliani, secondo cui i ministri riuniti hanno votato per consentire al primo ministro, Benjamin Netanyahu, e al ministro della Difesa, Benny Gantz, di ordinare una risposta militare. "La palla è nelle mani di Hamas. Non c'è alcun desiderio da parte di Israele di un'escalation, ma siamo preparati nel caso in cui il fuoco (dei razzi) continui", hanno riferito alti funzionari citati dal sito di notizie "Ynet". Durante il fine settimana, dall’enclave palestinese sono stati lanciati 40 razzi, a cui l’aviazione di Tel Aviv ha risposto colpendo postazioni di Hamas a Gaza e limitando la zona di pesca davanti alle coste dell'enclave. (Res)