Milano: Albertini, serve impulso a fare meglio, non rinunciamo al Salone

- “Quello che va rigenerato è l’impulso a fare, a fare meglio e a fare di più”. Questo, secondo l’ex sindaco e probabile candidato sindaco di Milano per il centrodestra, Gabriele Albertini, intervistato dalla TgR Lombardia, quello che serve alla città per il dopo pandemia. “Oggi che è un giorno di riapertura è il segno di un percorso che sta iniziando ed è verso la positività. Il primo avvenimento su cui secondo me bisognerà investire è il Salone del Mobile, non dobbiamo rinunciarci”, ha esortato Albertini, spiegando che “purtroppo la Milano di oggi non può prescindere da quello che è successo nell’ultimo anno, cioè la rottura di un percorso che avevamo iniziato noi, che si era avviato e che poi ha avuto in Expo il coronamento di pubblicità mondiale. Si tratta di riprendere un dopo guerra”. “Quando c’è la chiusura di un’attività imprenditoriale il risarcimento per stare in vita è indispensabile. Quello che è da fare è dare impulso a tutto quello che può far crescere l’economia da sola”, ha aggiunto l’ex sindaco di Milano. (Rem)