Roma 2021: Calabrese (M5s), Calenda non sa replicare e si abbassa al livello offensivo

- "Quando il tuo interlocutore si abbassa al livello offensivo, a parte la cafonaggine, è perché non gli rimane altro con cui replicare. Carlo Calenda non ha idea di come sia fatta Roma o di cosa ha bisogno questa città, è normale che provi a scopiazzare i nostri programmi". Lo scrive su Facebook l'assessore ai Trasporti di Roma ed esponente del M5s, Pietro Calabrese. "Grazie al nostro Piano urbano della mobilità sostenibile e ai primi progetti presentati abbiamo ottenuto i relativi finanziamenti, come previsto dalle procedure ministeriali. L’amministrazione pubblica funziona così, dovrebbe saperlo, eppure - aggiunge l'assessore-. E’ proprio grazie ai progetti fatti bene che siamo riusciti a ottenere le risorse". (segue) (Rer)