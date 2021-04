Milano: Albertini, serve impulso a fare meglio, non rinunciamo al Salone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto alla sua candidatura a sindaco, Albertini non si è sbilanciato: “Devono mettersi d’accodo loro e poi quando si sono messi d’accordo devo mettermi d’accordo con me stesso, se proprio lo voglio fare e poi con la mia famiglia. I necrologi da vivo sono molto graditi, quelli da morto non si sentono”. Rispetto alla possibilità di guidare Milano con una coalizione di centrodestra, che vede Lega e Forza Italia al governo e Fratelli d’Italia all’opposizione, Albertini ha osservato: “Io ho studiato dai gesuiti come il presidente Draghi. C’è un motto dei gesuiti che dice ‘rigido nei principi e duttile nei comportamenti’. Credo che quello è il segno di cosa si deve compromettere: il percorso e non il valore di riferimento”. (Rem)