Covid: Salvini, Letta e Conte insultano e minacciano, si fidano di italiani?

- "La domanda è una: ma Letta e Conte che minacciano e insultano, si fidano degli italiani oppure no?". Lo afferma in una nota il leader della Lega Matteo Salvini. "Possiamo restituire a donne e uomini la libertà di uscire e lavorare, di giorno e di sera, almeno nelle Regioni gialle e sotto controllo, o teniamo tutti in casa ad oltranza? No al coprifuoco, sì a salute, lavoro e libertà. Io mi fido degli italiani", conclude. (Com)