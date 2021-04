Rifiuti: Pelonzi (Pd), Raggi fa campagna elettorale con rischio ambientale per Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raggi fa campagna elettorale e non governa, con il rischio ambientale per Roma. Lo dichiara in una il capogruppo del Pd capitolino Antongiulio Pelonzi. "Domani è stata fissata la conferenza dei servizi indetta dalla Regione Lazio, per decidere sul destino dell'impianto di smaltimento rifiuti di Rocca Cencia - aggiunge Pelonzi -. Scelta cruciale per il benessere della Capitale, visto che l'impianto lavora circa 800 tonnellate di rifiuti al giorno. Oggi si è svolta la commissione trasparenza fortemente chiesta con forza dal gruppo Roma Torna Roma e gruppo Pd in Campidoglio. Fortemente voluta perché siamo in assenza di una corretta informazione alla Città da parte dell'assessore Ziantoni che ha ben pensato di non presentarsi, così come i rappresentanti dell'ama. L'assessore ha fatto pervenire una lettera nella quale si intuisce la sua volontà ad interrompere l'attività dell'impianto. Qualora il Comune decidesse di portare a termine questa scelta, si potrebbe verificare uno degli scenari più preoccupanti per la Capitale. Roma che già è in emergenza rifiuti rischia un'emergenza sanitaria a causa dell'accumulo di immondizia per le strade e a causa delle temperature miti in arrivo. Ci chiediamo perché il Comune non fornisce soluzioni alternative ai romani, ai quali ormai resta o l'aumento delle spese per smaltire i rifiuti fuori la citta - posto sempre che ci siano soggetti istituzionali in grado di riceverli - o trovarsi sommersi dalla sporcizia, in piena crisi Covid. Vergognoso - sottolinea Pelonzi - che la sindaca, concentrata sulla campagna elettorale, decida di lavarsi le mani su responsabilità che le competono, senza individuare un piano che porti Roma all'autosufficienza ambientale ma attuando la solita politica dello scarica barile ai danni della città. Le non scelte di questa amministrazione su Ama e sul ciclo dei rifiuti sono l'emblema del fallimento di questa amministrazione", conclude Pelonzi.(Com)