Lazio: dopo caso assunzioni il Consiglio regionale istituisce commissione trasparenza (5)

- Per le opposizioni, Chiara Colosimo ha parlato di "una slavina innescata da Concorsopoli", sottolineando "che i fatti emersi relativamente alle assunzioni in Consiglio regionale di lavoratori pescati da una stessa graduatoria", quella di Allumiere "dovrebbero motivare le dimissioni del presidente Zingaretti. Anche questa iniziativa odierna, sebbene indispensabile, arriva in netto ritardo", secondo la consigliera di Fratelli d’Italia. Colosimo ha fatto riferimento nel suo intervento anche alla vicenda delle mascherine, dicendo "che un anno fa a quest’ora si negava da parte della maggioranza qualsiasi accusa, ma poi ci si è dovuti arrendere all’evidenza della truffa subita da parte della regione". (segue) (Rer)