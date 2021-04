Lazio: dopo caso assunzioni il Consiglio regionale istituisce commissione trasparenza (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Davide Barillari, "la Regione non ha mai brillato per trasparenza e questo episodio lo conferma. Gli organi preposti a vigilare sulla trasparenza vi sono già, a suo avviso, quindi vanno solo fatti funzionare. La contraddizione consistente nel fatto che il primo firmatario di questa richiesta sia colui che era presidente del Consiglio regionale nel momento in cui la vicenda è venuta fuori è stata sottolineata da Barillari. “Fatta così, questa commissione non serve", conclude Barillari. Quindi lo scopo dei circa 50 emendamenti da lui presentati a questo atto è far funzionare davvero l’istituendo organismo. A parere di Giancarlo Righini di Fd'I la funzione di questa commissione, sicuramente utile e importante, deve essere "però preventiva: le indagini le compie la magistratura, infatti, mentre una commissione consiliare ha ben altro scopo. Anche da parte sua un richiamo alla vicenda delle mascherine, su cui è necessario fare chiarezza, e alla vicenda giudiziaria riguardante la dirigente del ciclo rifiuti regionale. Una iniziativa quindi che serve a restituire credibilità alla Regione", conclude Righini. (segue) (Rer)