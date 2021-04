Lazio: dopo caso assunzioni il Consiglio regionale istituisce commissione trasparenza (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa iniziativa nasce a seguito di certi fatti, quindi ha il sapore di un rimedio tardivo - sostiene Sergio Pirozzi di Fratelli d’Italia -. La responsabilità politica, in questo caso come in quello delle mascherine, è in realtà del presidente Zingaretti. Assordante silenzio su questa vicenda è comunque quello del Movimento 5 stelle", secondo Pirozzi. D’accordo anche Massimiliano Maselli di Fd’I sul fatto che una commissione trasparenza avrebbe già dovuto esserci, e da tempo, in questo Consiglio. La sua efficacia dipenderà ovviamente dai suoi componenti e dal suo presidente, secondo Maselli. "Puntare sul merito" è il suggerimento che scaturisce dalla vicenda in oggetto, che mette in gioco l’immagine del Consiglio regionale, a suo avviso. (Rer)