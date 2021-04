Edilizia: M5s, proroga superbonus deve essere immediata altrimenti cantieri si bloccano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i deputati del Movimento cinque stelle Riccardo Fraccaro, Luca Sut e Patrizia Terzoni, "le parole pronunciate dal presidente Draghi sulla proroga del superbonus 110 per cento sono un segnale necessario, ma non sufficiente. Pensare di aspettare la prossima legge di Bilancio - continuano i parlamentari in una nota - significa mettere in folle una macchina già avviata, lasciando nell'incertezza milioni di cittadini, tecnici e imprese che si accingono ad affrontare un investimento importante ricorrendo alla nostra misura". Gli esponenti del M5s aggiungono: "Se non è chiara l'estensione temporale, nessun tecnico o imprenditore si assumerà la responsabilità di portare avanti un cantiere, con il rischio che l'agevolazione non venga poi riconosciuta al committente. Sarebbe grave lasciare nell'incertezza milioni di italiani e un intero comparto. Sarebbe inaccettabile vedere bloccati progetti e cantieri proprio mentre inizia a essere più evidente il contributo che il superbonus è in grado di dare alla ripresa economica del Paese. Noi siamo e saremo al fianco di chi, come le associazioni dei tecnici e delle imprese di costruzioni - concludono Fraccaro, Sut e Terzoni -, si mobilita per chiedere al governo di evitare di compiere questo grande errore". (Com)