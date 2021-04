Italia-Albania: Garavini (Iv), buon lavoro a Edi Rama, amicizia rinsaldata da emergenza Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice Laura Garavini, vicepresidente della commissione Esteri e vicecapogruppo vicaria di Italia Viva-Psi, fa gli auguri a Edi Rama, rieletto presidente dell'Albania per la terza volta. "Italia e Albania - spiega in una nota - hanno un rapporto consolidato nel tempo. Che vede la presenza crescente di nostri connazionali attivi come imprenditori sul territorio albanese perfettamente integrati e parte del tessuto sociale ed economico. Tra i nostri due popoli un’amicizia speciale. Rinsaldata dall’aiuto che gli albanesi hanno offerto all’Italia durante la pandemia. L’immagine dei medici e infermieri all’aeroporto di Tirana, in partenza per le regioni più colpite del nostro Paese, rimane impressa nel nostro immaginario collettivo come un vero simbolo di fratellanza".(com)