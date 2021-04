Recovery: Gribaudo (Pd), clausola per giovani e donne svolta nel Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La responsabile Missione giovani del Partito democratico, Chiara Gribaudo, sottolinea che "il premier oggi alla Camera ha ricordato la nuova clausola trasversale per l'occupazione giovanile e femminile, che condizionerà tutti i progetti del Piano. È una vera svolta nell'uso dei fondi europei, proposta dal Pd e sposata da Draghi, che consentirà di combattere davvero le disuguaglianze generazionali e di genere". La parlamentare aggiunge in una nota: "Ora sarà importantissimo verificare la corretta attuazione del Piano e il rispetto dei principi trasversali, riuscendo anche a spendere bene e presto i fondi per le infrastrutture sociali, come quelli per gli asili nido che vedono aumentare i fondi a 4,6 miliardi. Sappiamo che servono ancora più risorse, non solo di investimento, ma anche di parte corrente: la sfida per aumentarle anno dopo anno - conclude Gribaudo - è un impegno preciso del Partito democratico". (Com)