Albania: spoglio oltre il 60 per cento, socialisti di Rama mantengono vantaggio su opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialista albanese continua a mantenere un grande vantaggio nello spoglio delle elezioni parlamentari di domenica. Con 3.189 seggi su 5.199 che hanno completato lo scrutinio (il 61,3 per cento del totale), il partito del premier Edi Rama si attesta al 48,75 per cento. La lista che comprende il Partito democratico (Pd) di Lulzim Basha, e l’Alleanza per il cambiamento, si attesta al momento al 39,29 per cento mentre il Movimento socialista per l'integrazione (Lsi) del presidente Ilir Meta resta in terza posizione con il 6,9 per cento delle preferenze. Al momento il Partito socialista avrebbe almeno 75 seggi superando la soglia necessaria per avere la maggioranza nel Parlamento di Tirana. (Alt)