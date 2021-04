Calabria: Spirlì, arriveremo a 15mila vaccinazioni al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le nostre previsioni ci dicono che, da qui al prossimo 5 maggio, arriveremo a più di 15mila vaccinazioni anti-Covid al giorno". È quanto ha affermato oggi dal presidente della Regione, Nino Spirlì, in chiusura dei lavori del Consiglio regionale dedicato alla situazione sanitaria in Calabria: "Quella di oggi è una giornata da segnare con la pietra bianca, come dicevano i latini. In queste settimane e mesi, abbiamo rincorso e ottenuto la verità, questa: con una sanità malata siamo comunque riusciti a ottenere risultati da sanità sana. Non dico che tutto vada bene, ma per come siamo messi – con una sanità debole e zoppa – siamo riusciti a ottenere un risultato che ci dà speranza. Sono contento di quanto stia accadendo: lo prendo non come risultato definitivo, ma come buono auspicio per il futuro". (Ren)