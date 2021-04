Vaccino: Figliuolo in visita in Friuli Venezia Giulia, sinergia fra quello che c'è di meglio di Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Gemona del Friuli il Generale Figliuolo ha anche ringraziato la Protezione civile, i volontari dell'Associazione nazionale alpini e tutte le associazioni del territorio per il loro operato, prima di rendere omaggio - insieme al presidente Fedriga e al prefetto di Udine Marchesiello - alle 989 vittime del grave terremoto che il 6 maggio del 1976 colpì duramente la Regione e Gemona, accostando lo spirito di allora - che portò alla ricostruzione e alla rinascita sociale, morale ed economica - allo slancio per ripartire che la campagna vaccinale può dare all'Italia. (Com)