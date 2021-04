Brasile: covid, governo si prepara a inchiesta parlamentare su possibili "negligenze"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 23 le possibile accuse cui il governo del Brasile dovrà rispondere dinanzi alla commissione parlamentare d'inchiesta che si apre domani sulle presunte inadempienze nella gestione della pandemia. L'esecutivo di Jair Bolsonaro si prepara lavorando sulla lista di possibili accuse, stilata dal ministero della Casa Civil (sorta di primo ministro delle classiche repubbliche presidenziali), diffusa domenica sulla stampa. Si parla, tra le altre cose, di "negligenza del governo nell'acquisto dei vaccini", della "promozione di trattamenti preventivi del Covid non avallati da prove scientifiche", della "militarizzazione del ministero della Salute", della poca considerazione "della gravità della malattia" e delle "misure di restrizione adottate per contrastarla. Il gruppo di lavoro, che si insedia domani, nasce sulla scorta di numerose polemiche, per la modalità con cui si è istituito, per la sua composizione e per i temi che si presume dovrebbe trattare. (segue) (Brb)