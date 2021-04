Brasile: covid, governo si prepara a inchiesta parlamentare su possibili "negligenze" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I temi sui quali si prevede che il dibattito possa surriscaldarsi sono innanzitutto il rifiuto che inizialmente il presidente Bolsonaro oppose all'acquisto dei vaccini di produzione cinese. Il capo dello stato, accusato in questo di essere troppo sensibile alle raccomandazioni fatte dall'ex presidente Usa, Donald Trump, parlò di un prodotto sulla cui efficacia, gli stessi cinesi avevano mostrato dubbi. Bolsonaro mise un freno all'acquisto che Eduardo Pazuello, uno dei suoi quattro ministri della Salute, aveva stipulato con Pechino. Il CoronaVac, che in un primo momento era stato prenotato dal solo governatore dello Stato di San Paolo, Joao Doria, è oggi autorizzato all'uso in emergenza e distribuito in tutto il paese. (segue) (Brb)