Venezuela: governo, nuovi morti e feriti tra i militari in scontri al confine con la Colombia

- L’esercito venezuelano ha confermato la morte e il ferimento di un numero non precisato di militari in nuovi scontri contro gruppi armati illegali al confine con la Colombia. In un comunicato diffuso oggi dal ministero della Difesa si legge che sono in corso le operazioni per identificare i corpi, mentre ai feriti sono state fornite cure mediche. Secondo quanto si legge gli scontri, ripresi nelle ultime 72 ore, si svolgono a ovest della città di La Victoria, nello stato di Apure, da dove dall’inizio dell’operazione militare, lo scorso 21 marzo, circa 6 mila persone sono fuggite per cercare rifugio in Colombia. Il ministero aggiunge che sono state distrutte diverse basi di gruppi criminali e arrestati “vari soggetti” in grado di fornire “informazioni preziose” per le prossime azioni, senza tuttavia fornire maggiori dettagli in merito. "Continueremo e intensificare le operazioni militari per neutralizzare qualsiasi roccaforte di questi criminali, che combatteremo instancabilmente", recita il comunicato. (segue) (Vec)