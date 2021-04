Venezuela: governo, nuovi morti e feriti tra i militari in scontri al confine con la Colombia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comunicato arriva a poche ore dalla denuncia dell'organizzazione non governativa Human righst watch (Hrw), secondo cui le forze di sicurezza venezuelane hanno commesso gravi abusi contro i civili durante un’operazione militare contro i gruppi armati al confine con la Colombia. Le forze di sicurezza venezuelane, si legge in un comunicato diffuso oggi, hanno lanciato l'offensiva "Scudo bolivariano" nello stato di Apure il 21 marzo, con il presunto scopo di combattere i gruppi armati in Venezuela. L'operazione, denuncia Hrw, ha portato all'esecuzione di almeno quattro contadini, ad arresti arbitrari, al perseguimento di civili nei tribunali militari e alla tortura di residenti accusati di collaborare con gruppi armati. "Gli abusi eclatanti contro i residenti di Apure non sono incidenti isolati da parte di agenti disonesti, ma coerenti con le pratiche sistematiche delle forze di sicurezza venezuelane", ha detto José Miguel Vivanco, direttore per le Americhe di Hrw. "Indagini internazionali sono essenziali a fronte delle prove crescenti contro membri delle forze di sicurezza che hanno commesso abusi e contro comandanti e funzionari di alto livello che sapevano o avrebbero dovuto sapere cosa stava succedendo durante queste operazioni". (segue) (Vec)