Venezuela: governo, nuovi morti e feriti tra i militari in scontri al confine con la Colombia (3)

- Lo scorso 5 aprile, il ministro della Difesa venezuelano Vladimir Padrino Lopez ha annunciato l'arresto di 33 persone, da processare sotto giurisdizione militare. Il ministro ha annunciato lo smantellamento di sei accampamenti di "gruppi terroristici" e l’uccisione di nove "terroristi”. Il ministro ha anche riferito della morte di 8 militari e del ferimento di altri 34. Gli scontri, riferisce Hrw, hanno riguardato le forze armate venezuelane (Fanb) e un gruppo dissidente delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) noto come il 10mo fronte Martin Villa. Dall’inizio dell’operazione, il 21 marzo, almeno 5.800 persone sono fuggite dallo stato di Apure riparando in Colombia, secondo l'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). (segue) (Vec)