Venezuela: governo, nuovi morti e feriti tra i militari in scontri al confine con la Colombia (4)

- Le autorità colombiane hanno anche segnalato l'arrivo di venezuelani e colombiani che vivono ad Apure nei comuni colombiani di Arauca e Saravena, mentre tra 300 e 400 persone sono sfollate in Venezuela. Hrw ha intervistato 68 persone nello stato di Arauca e per telefono a marzo e aprile. Gli intervistati hanno affermato che militari e agenti delle forze di sicurezza hanno fatto irruzione senza un mandato di perquisizione nelle abitazioni delle famiglie che vivono nella città di La Victoria e nelle aree rurali di El Ripial, Los Arenales, La Capilla y La Osa. I residenti, per lo più contadini, sono stati trascinati fuori dalle loro case senza mandato di arresto. Secondo quanto denunciato gli agenti hanno ordinato ai detenuti di coprirsi la testa con le loro magliette per poi picchiarli, gettarli a terra e minacciare di ucciderli. Secondo molti degli intervistarti le persone arrestate non sono membri di gruppi armati. Hrw denuncia che non è stato fornito un elenco ufficiale dei detenuti e della loro ubicazione. (Vec)