Roma: Bordoni (Lega), in via Ardeatina discariche abusive e asfalto devastato

- Il consigliere capitolino della Lega-Salvini premier Davide Bordoni, in una nota dichiara: "Discariche abusive e asfalto devastato, ecco come si presenta per un lungo tratto la via Ardeatina nel IX Municipio coperto da montagne di rifiuti ingombranti e materiale di risulta senza che il Comune si prenda carico di un progetto per contrastare questo fenomeno particolarmente diffuso e con gravi conseguenze per l'Ambiente". "In particolare l'angolo tra via Ardeatina all'incrocio con via di Valle Caia - aggiunge l'esponente della Lega - presenta uno spettacolo da terzo mondo con una quantità enorme di rifiuti, tali da far supporre che siano stati liberati in mezzo alla strada e scaricati lì apposta; una scena di desolante degrado che dovrebbe allarmare tutti e in particolare il Comune. Dove sono finite le telecamere della sindaca Raggi contro gli zozzoni? Purtroppo di fronte alle nostre numerose segnalazioni nel tempo ho sempre riscontrato la disattenzione dei 5 stelle a Palazzo Senatorio anche nei riguardi dei loro temi più cari. Sarebbe il caso di procedere con l'installazione di telecamere nei luoghi più colpiti per poter provare a sanzionare i colpevoli. Le immagini di degrado legate ai rifiuti ingombranti per strada squalificano l'immagine di Roma, invito, quindi, il Comune a smetterla con l'immobilismo e a ridare vita ad un piano serio per combattere questa pratica ormai frequente in molti quartieri cittadini". (Com)