Recovery: Pella (FI), Pnrr sosterrà il Paese come Piano Marshall

- Secondo il deputato di Forza Italia e vicepresidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), Roberto Pella, "per dimensioni e qualità della progettazione il Recovery plan che oggi l'Italia presenta, così come tutti gli altri Paesi membri, richiama, come più volte auspicato dal presidente Berlusconi a Bruxelles, il Piano Marshall, quel Piano che ha sostenuto la ricostruzione europea dopo la Seconda guerra mondiale". Intervenendo nell'Aula di Montecitorio al termine delle comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, sul Recovery plan, il parlamentare ha aggiunto: "Ebbene, all'indomani di questa profonda ferita, sono certo che l'Italia, il maggiore beneficiario, saprà scrivere, nuovamente da Paese fondatore, la storia del nostro Continente ponendolo al centro delle sfide globali del futuro". (Com)