- Lo scrittore russo Dmitrij Bykov è stato convocato al dipartimento di polizia di Ramenki per la partecipazione alla manifestazione a sostegno di Aleksej Navalnyj il 21 aprile. Lo hanno reso noto i legali dello scrittore. In precedenza Bykov ha dichiarato in onda all'emittente "Ekho Moskvy" di aver preso parte alle azioni di protesta a Mosca per il rilascio di Navalnyj. (Rum)