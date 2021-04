Recovery: Schifani (FI), servono riforme di immediata attuazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intervento alla Camera del presidente del Consiglio Mario Draghi ha "ben focalizzato la complessità della fase che l'Italia si trova ad attraversare, su cui pesano molti ritardi e problemi endemici: il Pnrr può essere la chiave per superarli". Lo afferma, in una nota, il senatore di Forza Italia Renato Schifani, consigliere politico di Silvio Berlusconi. "La precondizione, però, è la velocità della sua realizzazione - aggiunge -. Per questo motivo, i decreti legislativi attuativi delle riforme dovranno essere di immediata intelligibilità ed attuazione. Non possiamo disperdere una grande scommessa sul futuro del Paese nei rivoli di normative confuse, che sono state spesso la causa di interventi rimasti inapplicati e che per giunta, in questo caso, inficerebbero l'ottenimento dei fondi europei", conclude. (com)