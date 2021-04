Covid: Merkel, la Germania valuta possibile acquisto vaccino russo Sputnik V in maniera indipendente da Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania sta valutando il possibile acquisto del vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V in maniera indipendente, in base alle decisioni delle autorità Ue sulla registrazione del preparato. Lo ha affermato la cancelliera tedesca Angela Merkel, dopo una discussione con i leader regionali. "Abbiamo anche discusso la questione di come stanno andando le cose con l'acquisto del vaccino Sputnik V. Non c'è un ordine paneuropeo qui, il che significa che la Germania lo sta facendo in modo indipendente. Per noi, la questione dirimente è se lo useremo quando l'Agenzia europea per i medicinali lo registrerà", ha detto Merkel, rilevando come attualmente i documenti sullo Sputnik V non siano completi. (Geb)