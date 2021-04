Bolivia: Mas accusa ex presidente Anez di voler evadere e rifugiarsi in ambasciata amica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Movimento per il socialismo (Mas) della Bolivia, Juan José Jauregui, ha accusato l'ex presidente ad interim Jeanine Anez di aver chiesto il trasferimento in un ospedale dal carcere dove si trova per "evadere" e "rifugiarsi in un'ambasciata". Jauregui, che presiede la commissione parlamentare sui diritti umani che si è recata in carcere per monitorare la salute dell'ex presidente, ha affermato che "si sta costruendo una strategia legale, in coordinamento con il gruppo di opposizione al Mas, per consentire il ricovero di Jeanine Anez in una clinica, e quindi la fuga verso un'ambasciata (politicamente) affine". Secondo il deputato "la sequenza degli eventi desta sospetti", e ci sono state "troppe coincidenze". La direzione del sistema penitenziario, insiste Jauregui, ha offerto ad Anez assistenza medica specializzata ma questa ha rifiutato di riceverla. "Non vogliamo pensare male, ma sembra che la strategia si stia articolando. Una volta in ambasciata, non si può più esercitare alcun tipo di persecuzione in relazione ai crimini", ha aggiunto. (segue) (Brb)