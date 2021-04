Bolivia: Mas accusa ex presidente Anez di voler evadere e rifugiarsi in ambasciata amica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana un tribunale della Bolivia aveva concesso all'ex presidente ad interim di essere assistita dal medico personale nel carcere in cui si trova agli arresti preventivi per l'accusa di aver partecipato ad un "colpo di stato". "Il medico privato di Anez aveva quindi raccomandato il suo trasferimento a una clinica per poter curare una infezione alle vie urinarie definita "importante", richiesta tuttavia negata dal regime penitenziario. L'ex senatrice, accusata di sedizione e terrorismo, è agli arresti dal 13 marzo. Il procuratore generale dello Stato della Bolivia, Wilfredo Chavez, ha preannunciato inoltre la settimana scorsa che la giustizia avvierà un ulteriore processo penale contro la stessa Anez e i suoi ex funzionari e ministri del governo per le morti causate indirettamente a causa del mancato approvvigionamento di apparecchiature indispensabili nella lotta alla pandemia. (segue) (Brb)