Recovery: Trano (Ac), è piano scritto con amici degli amici e grand commis

- Raffaele Trano, deputato della componente parlamentare L'alternativa c'è, ha segnalato: "Vogliamo sapere dove e grazie a che cosa ci sarà la ripartenza, non dati fumosi, altrimenti rimarrà soltanto un piano scritto dagli amici degli amici nelle segrete stanze con McKinsey e i grand commis di Stato". Nel corso della discussione generale sul Recovery, in corso nell'Aula di Montecitorio, il parlamentare ha aggiunto: "Altro che Piano Marshall come sostiene la vostra propaganda, quello era composto da finanziamenti a fondo perduto, il vostro di soldi presi a prestito che dovranno poi essere ripagati dagli italiani".(Com)