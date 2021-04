Ambiente: assessore Lazio, incontro con Legambiente su Transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ho avuto l’opportunità di incontrare il presidente di Legambiente Lazio, Roberto Scacchi, per un confronto sulle proposte e i progetti da cui deve partire la Transizione ecologica della Regione". Così in una nota Roberta Lombardi, assessore a Transizione ecologica e Trasformazione digitale nel Lazio. "Le parole chiave sono state sicuramente ‘formazione’ e ‘partecipazione’. La transizione verso un futuro verde richiede un cambio radicale di mentalità, è fondamentale dunque integrarla con delle attività di formazione che facciano recepire in maniera chiara e positiva tutte le misure che mirano a rendere il Lazio una regione green. Le azioni della politica e delle istituzioni devono essere accompagnate dal supporto dei cittadini, devono intrecciarsi con la buona pratica dei singoli, da qui dunque l’importanza della partecipazione come modo per mettere in atto circoli virtuosi di iniziative e attività di vario tipo”, continua l’assessore. (segue) (Com)