Ambiente: assessore Lazio, incontro con Legambiente su Transizione ecologica (2)

- "Le priorità emerse sono in linea con quanto già appurato in altri incontri con associazioni di categoria e non, dimostrando quanto chiare e trasversali siano le necessità dei territori. Per quanto riguarda la centrale di Civitavecchia, è oramai palese la necessità di abbandonare un sistema fondato su fonti fossili e grandi impianti, ripensando una rete elettrica regionale ramificata e diversificata di piccoli impianti di fonti rinnovabili. Abbiamo inoltre parlato della bonifica della Valle del Sacco, per cui proprio oggi è stato rimodulato l’accordo tra Mite e Regione Lazio. Il focus finale è stato sull’importanza di puntare sul riuso degli edifici abbandonati per adattarli a nuovi scopi energetici o legati ad attività lavorative. Questi solo alcuni dei temi affrontati, oltre ad esempio alla rilevanza strategica dei parchi e dei monumenti naturali nell’ambito di una transizione ecologica. Sono certa che faranno seguito altri incontri", conclude Lombardi. (Com)