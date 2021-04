Montenegro: ministro Interno Sekulovic, sicurezza "complicata" da polarizzazione sociale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo le elezioni parlamentari del 30 agosto sono state registrate 152 manifestazioni alle quali hanno partecipato 133 mila cittadini. "Tutti i raduni non sono stati registrati e sono stati organizzati tramite i social network. Sono state registrate 96 auto-colonne e 56 altri tipi di raduni. Gli agenti di polizia hanno presentato 21 accuse penali", ha reso noto Sekulovic. Il sottosegretario presso il ministero dell'Interno di Podgorica, Zoran Miljanic, ha dichiarato in un'intervista pubblicata dal quotidiano "Vijesti" il 14 aprile che la radicalizzazione delle proteste che si sono svolte in quei giorni in Montenegro può "mettere a rischio" la sicurezza dei cittadini. "La società montenegrina da tempo ha un serio potenziale di conflitto e questo, purtroppo, è un fatto. Questo viene non di rado utilizzato da entità politiche che vogliono realizzare i propri interessi attraverso delle tecniche manipolative", ha detto Miljanic aggiungendo che la polizia "non cadrà in trucchi e manipolazioni" messi in atto da chi cerca di provocare instabilità in Montenegro. Nei giorni precedenti a tali dichiarazioni alcuni manifestanti hanno bloccato le strade di Podgorica per protestare contro l'intenzione del governo di modificare la normativa prevista per l'ottenimento della cittadinanza. Il governo, nel frattempo, ha temporaneamente sospeso l'adozione di tali regolamenti. (segue) (Seb)