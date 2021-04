Montenegro: ministro Interno Sekulovic, sicurezza "complicata" da polarizzazione sociale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro Zdravko Krivokapic ha accusato il presidente Milo Djukanovic e il Partito democratico dei socialisti (Dps) da lui guidato di essere dietro le proteste. Djukanovic ha respinto le accuse, affermando che le proteste sono la conseguenza delle azioni del governo. Anche il portavoce del Dps, Milos Nikolic, ha detto nei giorni scorsi che le accuse mosse al capo dello Stato Milo Djukanovic "sono disoneste e false". Nikolic ha fatto riferimento alle dichiarazioni del vicepremier Dritan Abazovic, secondo cui "il presidente della Repubblica e leader e del Dps sta lavorando direttamente contro lo Stato". Nikolic ha replicato che Abazovic "ha ripetutamente, in modo disonesto e menzognero, accusato il presidente montenegrino Milo Djukanovic". Le tensioni fra il capo dello Stato e il governo sono state provocate nei mesi scorsi da diverse tematiche, come la legge sulle libertà religiose e la rimozione di alcuni ambasciatori. Alla fine di febbraio Djukanovic ha firmato i decreti per il richiamo di 8 ambasciatori. (segue) (Seb)