Montenegro: ministro Interno Sekulovic, sicurezza "complicata" da polarizzazione sociale (4)

- Secondo una nota della presidenza della Repubblica, il richiamo si riferisce agli ambasciatori che rappresentano il Montenegro in Bosnia Erzegovina, Serbia, Italia, Cina, Germania, Polonia, Santa Sede, Sovrano Ordine di Malta ed Emirati Arabi Uniti, nonché come ambasciatori non residenti in Bahrein, Estonia, Indonesia, Kuwait, Lettonia, Lituania, Malta, Corea, San Marino e Arabia Saudita. Djukanovic ha ringraziato gli ambasciatori richiamati Vera Kulis, Dusanka Jeknic, Sanja Vlahovic, Miodrag Vlahovic, Tarzan Milosevic, Darko Pajovic, Obrad Miso Stanisic e Budimir Segrt, osservando che i diplomatici hanno servito gli interessi dello Stato in modo professionale e responsabile. "Come ho detto fin dall'inizio, non è discutibile se il nuovo governo abbia la legittimità politica per prendere questa iniziativa. Formalmente ha acquisito questo diritto a seguito delle elezioni del 30 agosto. L'aspettativa che il presidente del Montenegro impedisca l'esercizio di questo diritto coincide oggettivamente con l'aspettativa che io modifichi il risultato elettorale. Questo naturalmente non lo farò. Tutti coloro che oggi la pensano diversamente rispetto al 30 agosto (giorno delle ultime elezioni parlamentari) conservino questa opinione per le prossime elezioni", ha dichiarato Djukanovic. (segue) (Seb)