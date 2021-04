Montenegro: ministro Interno Sekulovic, sicurezza "complicata" da polarizzazione sociale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato ha poi osservato che "la seconda questione è se la coalizione di governo dovesse usare questo diritto in modo diverso. Spetta all'opinione pubblica giudicare se la nuova maggioranza mette al primo posto la creazione di un servizio diplomatico professionale, o la dimostrazione del potere dopo le elezioni. Secondo la mia opinione, si tratta di revanscismo con il quale il nuovo governo mostra il suo vero volto politico e in ultima analisi la responsabilità verso lo Stato", ha dichiarato il presidente montenegrino. L'esercizio del diritto politico, ha infine detto Djukanovic, non deve essere usato per calunniare le persone. "Pertanto, gli ambasciatori per cui è stato proposto il richiamo non devono essere qualificati come persone che lavorano a danno e contro gli interessi dello Stato. Per questo motivo non ho emanato finora decreti. Per questo ho chiesto la correzione della spiegazione annunciata pubblicamente dai funzionari del governo", ha detto Djukanovic. Alla fine di gennaio il capo dello Stato ha firmato i decreti di promulgazione delle leggi precedentemente rinviate al Parlamento e nuovamente approvate dai deputati il 20 gennaio e fra i testi vi era quello sulle libertà religiose. "I dubbi che avevo e per i quali li ho restituiti all'assemblea per una nuova decisione sono rimasti. Data la chiara norma costituzionale dell'articolo 94, paragrafo 2, che recita: 'Il presidente del Montenegro è obbligato a promulgare la legge rielaborata', non c'è spazio per una diversa procedura costituzionale del capo dello Stato", ha scritto allora Djukanovic su Twitter. (segue) (Seb)