Montenegro: ministro Interno Sekulovic, sicurezza "complicata" da polarizzazione sociale (6)

- Lo scorso 2 gennaio il capo dello Stato non aveva firmato e aveva rinviato all'assemblea una serie di leggi già approvate fra cui quella sulle libertà religiose, modificata dall'attuale governo dopo che la versione iniziale aveva creato delle polemiche fra il governo montenegrino, la Chiesa serba ortodossa e le stesse autorità politiche della Serbia. Nel mese di aprile si sono tenute delle proteste davanti al palazzo del governo di Podgorica a causa dell'annuncio da parte dell'esecutivo di voler rivedere in modo estensivo la normativa per l'ottenimento della cittadinanza e dunque per il diritto di voto, che toccherebbe un folto numero di persone che vivono in Montenegro ma che sono originarie di altri Paesi della regione balcanica. Fino ad ora solo le persone a cui è stata concessa la residenza permanente in Montenegro possono richiedere la cittadinanza montenegrina. Per il fatto che il Montenegro ha una piccola popolazione, circa 620 mila abitanti, l'acquisizione della cittadinanza è molto restrittiva e il possesso della doppia cittadinanza non è consentito se non in casi eccezionali. (Seb)