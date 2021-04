© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: Noc rimuove stato di forza maggiore dal terminal petrolifero di Hariga - La Compagnia petrolifera libica National Oil Corporation (Noc) ha rimosso lo stato di forza maggiore che blocca da giorni il terminal di Hariga, vicino Tobruk nell'est. Lo riferisce un comunicato stampa della Noc. Mustafa Sanallah, Presidente della Noc, ha partecipato a una riunione dei consigli di amministrazione delle società Arab Gulf Oil Company (Agoco) di Sirte e Ras Lanuf, presso la sede di Bengasi per discutere le sfide che gli arabi devono affrontare. La riunione è stata presieduta dal sottosegretario del ministero del Petrolio e del Gas, Rafat al Abari, e ha fatto il punto sull'adozione di tutte le misure necessarie per rimuovere lo stato di forza maggiore e riprendere la produzione. L'incontro ha affrontato il disagio finanziario vissuto dalle aziende nazionali attraverso una revisione degli impegni accumulati che hanno raggiunto livelli senza precedenti. A causa delle sofferenze finanziarie è stato impossibile continuare a mantenere in produzione tutti gli impianti e i pozzi. Come riferisce una nota della Noc, durante la riunione è stato concordato che la compagnia aggiornerà la dichiarazione riguardante gli obblighi accumulati da tutte le compagnie petrolifere e stilerà un piano per il pagamento dei loro crediti che avverrà entro due mesi da oggi, a condizione che venga data priorità alle società nazionali. (segue) (Res)