I fatti del giorno - Nord Africa (2)

- Egitto: fonti stampa, giustiziati nove esponenti dei Fratelli musulmani - Le autorità egiziane avrebbero giustiziato oggi nove esponenti dei Fratelli musulmani coinvolti nel processo per il cosiddetto massacro di Kirdasah, avvenuto il 14 agosto 2013. Lo riferisce l’emittente televisiva statellitare panaraba “Al Arabiya”, con sede a Dubai. Secondo attivisti dei diritti umani, tuttavia, il numero di persone giustiziate oggi sarebbe pari a 17. Gli imputati giustiziati avevano fatto irruzione nella stazione di polizia di Kirdasah, in concomitanza con la dispersione di due sit-in organizzati dai membri della Fratellanza a sostegno dell’ex capo dello Stato, Mohamed Morsi. In seguito all’assalto nella stazione di polizia, sono stati uccisi 14 agenti, tra ufficiali e coscritti. A settembre 2018, la corte di cassazione ha emesso condanne a morte a carico di un centinaio di membri dei Fratelli musulmani coinvolti nell’assalto. La Fratellanza musulmana è stata messa al bando dalle autorità del Cairo. (segue) (Res)