I fatti del giorno - Nord Africa (3)

- Tunisia: Ennahda, crisi politica sta danneggiando lo Stato e l’azione di governo - Lo stop al rimpasto di governo in Tunisia ha inferto un duro colpo all'azione dell’esecutivo, ha danneggiato lo Stato e ha inficiato il buon funzionamento delle istituzioni: lo denuncia il movimento islamico Ennahda, invitando il presidente della Repubblica, Kais Saied, e il capo del governo, Hichem Mechichi, a prendere misure essenziali per una via d'uscita dalla crisi. A gennaio, il presidente ha respinto il rimpasto ministeriale proposto dal premier, impedendo ai nuovi ministri approvati dal parlamento di entrare in carica. Saied ritiene che il suddetto rimpasto vada contro alcuni articoli della Costituzione, accusando quattro ministri di conflitto d’interesse e presunta corruzione. In un comunicato diffuso oggi, al termine della 49esima riunione del Consiglio Shura, Ennahda ha chiesto al capo dello Stato di porre le questioni economiche e sanitarie al primo posto e di evitare di creare divisioni tra i tunisini durante la pandemia di Covid-19. Il movimento tunisino musulmano ha invitato il governo a raddoppiare gli sforzi per affrontare la pandemia e ridurne le conseguenze economiche e sociali per le categorie più povere. (segue) (Res)