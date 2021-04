© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Canale di Suez: autorità nega che equipaggio Ever Given sia agli arresti - L'Autorità del Canale di Suez (Sca) auspica che venga raggiunto un “accordo imminente” con i propretori della Ever Given e nega che l’equipaggio della nave portacontainer, tra le più grandi al mondo, sia agli arresti. “Abbiamo mostrato tutti i mezzi di cooperazione possibili per raggiungere un accordo consensuale che vada bene a tutte le parti”, ha detto il presidente della Sca, ammiraglio Osama Rabie, in riferimento ai proprietari e agli assicuratori della nave che per quasi una settimana ha bloccato la via d’acqua a fine marzo, con gravi ricadute sugli introiti del Canale e ma anche sui flussi commerciali marittimi globali. Le autorità egiziane hanno quantificato in 900 milioni di dollari circa il costo delle complicate operazioni per disincagliare la mega-mega nave lunga 400 metri. Rabie ha espresso la speranza che il recente ciclo di negoziati conduca a "un accordo imminente" nel pieno rispetto delle norme internazionali del caso. La Sca, infine, ha negato che l'equipaggio sia stati posto sotto detenzione, che ai marinai sia stato impedito di partire o che alla Ever Given sia stato vietato di sostituire i marittimi a bordo. (Res)