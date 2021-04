Lazio: sindacati e imprenditori, programma comune per sviluppo sostenibile e rilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verso un vero un patto per il lavoro, lo sviluppo, la sostenibilità e la resilienza per il rilancio regionale dopo l'emergenza pandemica. I sindacati e le principali Associazioni datoriali di Roma e del Lazio hanno condiviso un documento programmatico per definire azioni concrete in risposta alla critica fase attuale e avviare un confronto istituzionale, in primo luogo con la Regione Lazio. In particolare, il documento è condiviso da Agci Lazio, Cna Lazio, Confcooperative Lazio, Confesercenti Roma e Lazio, Federlazio, Legacoop Lazio, Unindustria Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e i sindacati Cgil, Cisl e Uil del Lazio. "Il documento - si legge in una nota dei sindacati e delle Associazioni datoriali di Roma e del Lazio - è frutto del dialogo fra le forze sociali ed economiche sviluppatosi nell'ambito del Laboratorio Economico e Sociale Ecoslab, promosso dal Consiglio Regionale Unipol (con il supporto del think thank Rur) ed è aperto ad ogni ulteriore convergente apporto. In una situazione complessa e inedita collegata alla pandemia in corso è,infatti, importante realizzare la massima convergenza fra i protagonisti istituzionali, dell'impresa e del lavoro. Questo è il primo passo di un auspicabile percorso comune verso un nuovo Patto per il lavoro, lo sviluppo, la sostenibilità e la resilienza del sistema regionale". (segue) (Com)