Lazio: sindacati e imprenditori, programma comune per sviluppo sostenibile e rilancio (2)

- Muovendosi dalle diverse analisi e proposte formulate negli scorsi mesi dalle singole organizzazioni aderenti, il documento descrive cinque macro-obiettivi su cui si è registrata una importante convergenza delle forze sociali e imprenditoriali. Per le organizzazioni è indispensabile. In particolare, la prima linea d'azione è "partire dalla centralità della persona e dal valore del lavoro con una particolare attenzione agli strumenti per l'accompagnamento e la ricollocazione occupazionale. Direttamente connesso a tale principio è il continuo accrescimento delle competenze, l'impegno per la formazione e per l'inclusione scolastica. il secondo obiettivo è puntare sulla sostenibilità ecologica, sociale ed economica al fine di raggiungere al 2030 i 17 Sdg (obiettivi di sviluppo sostenibile) delle Nazioni Unite, in modo da ridurre gli effetti negativi dei cambiamenti climatici e ridurre le diseguaglianze". (segue) (Com)