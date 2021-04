Lazio: sindacati e imprenditori, programma comune per sviluppo sostenibile e rilancio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i sindacati e le Associazioni datoriali come terza linea d'azione è importante "sostenere la transizione digitale fra la popolazione, nelle imprese e nella pubblica amministrazione, e orientarla all'incremento di competitività, di benessere sociale e di efficienza nel rapporto fra cittadini e istituzioni". Il quarto punto prevede di "elevare il livello di dotazione infrastrutturale della Regione al fine di ridurre i costi al sistema sociale e produttivo e gli impatti sull'ambiente, integrando i servizi essenziali, il welfare e la rigenerazione urbana in un progetto volto al benessere delle comunità e all'efficienza dell'impresa". Infine, "aumentare l'intensità di scambi e relazioni internazionaliattraverso una più stretta cooperazione fra il mondo della ricerca e quello delle imprese. Il documento individua interventi e programmi concreti per far fronte alle principali problematiche individuate come prioritarie per il sistema regionale di Roma e del Lazio". (segue) (Com)