Lazio: sindacati e imprenditori, programma comune per sviluppo sostenibile e rilancio (4)

Le organizzazioni citano alcuni esempi di intervento. "Per il lavoro si propone - spiega la nota - uno stretto rapporto fra l'agenzia regionale per il lavoro, centri per l'impiego e strutture private al fine di una ricollocazione dei lavoratori colpiti dalla crisi e un sostegno alla ricerca di lavorosoprattutto per giovani e donne, anche attraverso un patto per le nuove competenze. Un sempre maggiore impegno anche per l'autoimpiego e l'utilizzo di incentivi per la gestione di aziende in crisi da parte dei lavoratori, inoltre la creazione di una rete di Smart hub di quartiere per il lavoro a distanza. Riguardo alla formazione, oltre alla riduzione della dispersione scolastica, si propone il rafforzamento dell'alta formazione tecnica e professionale,ampliando e rafforzando il ruolo fondamentale degli Istituti tecnici superiori, la creazione di un Politecnico a Roma, una ResearchCommission per fare da ponte fra ricerca e piccole imprese, una E-Government Academy".