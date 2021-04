I fatti del giorno - Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Milano 2021: Salvini, entro metà maggio scioglieremo riserva su candidatura"Metà maggio, prima pensiamo a mettere in sicurezza i fondi del recovery". Sono questi i tempi entro cui verrà sciolta la riserva per la candidatura a sindaco di Milano di Gabriele Albertini secondo il leader della Lega, Matteo Salvini. "Mi auguro che Albertini accetti – ha proseguito Salvini - sarebbe una buona notizia per i milanesi, magari non per Sala che vedo nervoso e preoccupato." A chi gli ha chiesto quale sia la posizione di Fratelli d'Italia, Salvini ha riposto che "con Fratelli d'Italia ci troveremo al tavolo, penso che Albertini possa essere una risorsa per tutti i milanesi, come Di Milano per Torino, Maresca a Napoli e Bertolaso a Roma senza bandiere di partito". "Sono candidati, concreti, onesti, veloci ed efficienti. Ci troveremo come partiti, ma secondo me la politica deve avere l'umiltà di scegliere i migliori e, dal mio punto di vista, questi sono i migliori", ha concluso Salvini. (segue) (Rem)