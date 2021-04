I fatti del giorno - Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Scala: Armani diventerà fondatore sostenitore del teatroIl Gruppo Armani diventerà fondatore sostenitore del Teatro alla Scala. L’impegno, annunciato nel corso del Consiglio di amministrazione che ha avuto luogo oggi, sarà formalizzato il prossimo 17 maggio con la cooptazione dell’assemblea della Fondazione Teatro alla Scala, presieduta dal sindaco di Milano Giuseppe Sala. Già al momento della sua costituzione nel 1997, Giorgio Armani - sottolinea la Scala in una nota - era stato tra i primi a sostenere la Fondazione, attiva nella diffusione dell’arte musicale in Italia e all’estero, attraverso la conservazione e la valorizzazione di un ricco patrimonio produttivo, musicale, artistico, tecnico e professionale. “Il mio impegno verso Milano, in questo ultimo anno così sconvolgente, è stato importante su tutti i fronti e non potevo certo trascurare il settore della cultura, colpito duramente in ogni suo aspetto", dichiara in una nota Giorgio Armani, presidente e amministratore delegato del Gruppo Armani. "Le arti - prosegue - vengono sempre messe in secondo piano nei momenti difficili perché non appaiono immediatamente vitali e necessarie. E invece lo sono. Il teatro, la musica, il balletto sono pura espressione di bellezza e delle più alte qualità umane - creatività, ingegno, fantasia, impegno - che stimolano il progresso e la rinascita". (segue) (Rem)