I fatti del giorno - Milano (3)

- - Milano 2021: Volt lancia raccolta firme per estendere il voto ai residenti extra UeLa lista Volt, candidata alle prossime amministrative di Milano a supporto di Giuseppe Sala, ha avviato una raccolta firme per estendere, attraverso una delibera del Consiglio comunale, il diritto di voto nelle elezioni comunali ai cittadini extra Ue regolarmente residenti a Milano da almeno tre anni. L’iniziativa, che si chiama “Vivo, lavoro, voto!”, è stata lanciata in occasione del 25 Aprile sulle pagine social di Volt Milano. “A causa di un'interpretazione restrittiva della nostra Costituzione che lega i diritti politici al possesso della cittadinanza italiana, alle prossime elezioni comunali di Milano non potrà votare una fetta di popolazione di circa 250mila persone, ovvero il 17 per cento dei residenti”, sottolinea il post di Volt, che prosegue spiegando: “Si tratta di cittadini extra Ue, regolarmente residenti, che studiano, lavorano e pagano le tasse, ma che non hanno nessuna voce in capitolo sulle decisioni politico-amministrative che condizionano la loro vita e la loro attività. Tra di loro ci sono le cosiddette ‘seconde generazioni’, ossia i figli degli stranieri nati in Italia, che hanno frequentato scuole italiane, parlano l’italiano come madrelingua e si sentono e sono italiani a tutti gli effetti. Noi di Volt riteniamo che sia arrivato il momento di riconoscere il diritto di voto alle elezioni comunali anche a questi nostri concittadini, come già richiesto dalla Convenzione di Strasburgo del 1992, dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 2003 e come già avviene in moltissimi stati dell’Unione europea”. “Milano, multiculturale e inclusiva da sempre, può fare davvero la differenza e compiere questo primo passo verso una reale integrazione di tutte le variegate componenti che contribuiscono allo sviluppo economico e culturale della città”, conclude il post. (segue) (Rem)