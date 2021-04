I fatti del giorno - Milano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Milano: derubavano parti di auto di lusso che spedivano in Moldavia, presa bandaCinque giovani moldavi, di età compresa tra i 20 e i 25 anni, sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto dai Carabinieri di Corsico (Mi) perché ritenuti far parte di una banda di ladri che rubava componentistica da auto di lusso che poi spedivano su autobus di linea nel loro paese di origine con la complicità di alcuni autisti. Le indagini, coordinate dal pm Antonio Cristillo, riguarda due batterie di ladri che facendo base in un appartamento a Corsico prendeva poi di mira macchine tedesche come Bmw, Audi e Mercedes in diverse province della Lombardia. In particolare, la banda era specializzata nel trafugare dalle auto parcheggiate in abitazioni, in strada o in parcheggi pubblici, plance, navigatori satellitari, volanti, climatizzatori e gruppi ottici. Gli indagati, quasi ogni giorno, utilizzando numerose auto rubate a cui venivano applicate targhe anch'esse provento di furto, arrivavano in tarda serata nelle località accuratamente prescelte (nelle province di Milano, Lodi, Pavia, Como, Varese, Piacenza e Monza Brianza), restandovi sino all'alba, salvo poi far ritorno a Corsico, non prima di aver occultato la refurtiva all'interno di aree boschive della zona di Corsico, Buccinasco e Zibido San Giacomo. Le parti rubate venivano poi caricate e spedite in Moldavia con frequenza settimanale ricorrendo ad autobus di linea con partenza dal capolinea di Milano in via Tertulliano. Già nel mese di marzo 2021, i militari della compagnia di Corsico, diretti dal maggiore Domenico La Padula e guidati dal tenente Armando Laviola, avevano proceduto al fermo di indiziato di delitto di iniziativa nei confronti tre indagati, sempre moldavi, ritenuti responsabili di numerosi analoghi furti commessi nei giorni precedenti nella Provincia di Milano. Nella mattinata del 23 aprile, inoltre, i militari hanno recuperato numerosi parti di auto ed effetti personali del valore di circa 100mila euro, riconducibili a furti perpetrati nel corso della stessa notte nei comuni di Abbiategrasso e Cassinetta di Lugagnano (MI). Complessivamente sono stati contestati agli indagati oltre 35 episodi, risalenti al periodo tra novembre 2020 ed aprile 2021. (segue) (Rem)